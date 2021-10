Fiorentina, anche il Borussia Dortmund piomba su Vlahovic per il post Haaland

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Borussia Dortmund starebbe seguendo con attenzione la crescita di Dusan Vlahovic considerandolo potenzialmente perfetto per sostituire Haaland in caso di cessione. Il serbo tra l'altro, in una recente intervista si è paragonato proprio al norvegese dichiarando a DAZN: "Haaland è una macchina, un robot. Lui è più veloce di me, ma per il resto ce la giochiamo".