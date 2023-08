Fiorentina, Barone su Jovic e Amrabat: "Vediamo se arriveranno offerte"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dei calciatori in uscita dalla Toscana prima della sfida contro il Rapid Vienna, ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le parole di Barone su Amrabat e Jovic: "Sono scelte che stiamo facendo Sofyan sta facendo un lavoro particolare. Per il momento non abbiamo ricevuto offerte: se arriveranno, le valuteremo. Siamo molto contenti per il rendimento della squadra. Se ci sono giocatori che non sono contenti, possiamo accontentarli. Jovic e Amrabat? Oggi non sono qui e stanno lavorando a parte. Vediamo cosa offre il mercato per loro e vediamo se arriveranno offerte".