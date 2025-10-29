Fiorentina, Ferrari: "Pioli, non abbiamo assolutamente cambiato idea"

È in corso la gara tra Inter e Fiorentina a San Siro, valida per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive. Il dg della squadra viola, Alessandro Ferrari, è intervenuto in diretta ai microfoni di DAZN, prima della partita e si è espresso, tra le altre cose, sulla posizione di Stefano Pioli dopo i soli 4 punti conquistati in otto gare e senza alcuna vittoria in stagione in campionato. Le sue parole raccolte dai colleghi di TMW.

Dopo la sconfitta col Milan, Pradé aveva rafforzato la posizione di Pioli: è ancoraquesta la linea della Fiorentina?

"La posizione è quella, non abbiamo assolutamente cambiato idea. Dobbiamo fare meglio e prendere spunto dalla partita col Rapid e dagli ultimi 20 minuti contro il Bologna. Dobbiamo mettere più serenità ma anche tanta rabbia in campo e spero che capiti sempre di più".