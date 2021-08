Fiorentina, il Franchi riapre: 1.500 persone sugli spalti

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Dopo un anno e mezzo lo stadio Franchi è tornato ad aprirsi al pubblico: l'ultima volta prima della chiusura degli impianti per pandemia era stata il 22 febbraio 2020 per la partita di campionato Fiorentina-Milan. L'occasione oggi è stata l'amichevole oggi tra i viola e l'Espanyol valida per l'Unbeatables Cup, torneo cui partecipano anche Betis e Roma in campo questa sera a Siviglia. Poco più di 1.500 spettatori nel settore Maratona (i posti messi a disposizione erano 2870) per una gara nel ricordo di Davide Astori e Daniel Jarque, i capitani delle due squadre scomparsi prematuramente in circostanze analoghe (lo spagnolo morì l'8 agosto di 12 anni fa in ritiro a Coverciano). L'Associazione Ubeatables promotrice del torneo ha come obiettivo raccogliere fondi per la ricerca sulle cardiomiopatie e la morte improvvisa: prima del match Khaled Alarafah della Mahd Academy ha consegnato a Nicola Innocentin organizzatore del torneo e vicepresidente dell'associazione un assegno di 100.000 dollari. (ANSA).