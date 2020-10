Fiorentina, il rinnovo di Milenkovic è sempre più complicato: il futuro è incerto

Il rinnovo di Nikola Milenkovic con la Fiorentina è ogni giorno più complicato e il rischio di perdere il giocatore nei prossimi mesi, con la necessità di cederlo in tempo per non perdere l'eventuale incasso, è alto per il club di Commisso. Il centrale serbo è stato corteggiatissimo in estate, ma la richiesta di 40 milioni ha alzato un muro intorno a una delle certezze di mister Iachini. A gennaio però le pretendenti, a cominciare dal Milan, potrebbero tornare a farsi sotto e senza il prolungamento, la possibilità di dover trattare il suo addio è decisamente concreta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.