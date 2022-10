Fiorentina-Inter, fallo di Dimarco su Bonaventura. Montolivo: "Come fa l'arbitro a non dare il rosso?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ospite negli studi di DAZN, Riccardo Montolivocommenta così l'intervento di Dimarco su Bonaventura, sanzionato con il calcio di rigore ma non con l'espulsione: "Non riesco a capire come non abbia dato il rosso. Ha visto il fallo benissimo al monitor, vede l'intervento. Come fa a non dare il cartellino rosso? Non capisco".