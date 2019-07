Per abbassare la richiesta della Fiorentina per Jordan Veretout, il Milan ha messo sul piatto anche Diego Laxalt, terzino sinistro arrivato la scorsa estate in rossonero dal Genoa: secondo La Gazzetta dello Sport, l'uruguayano potrà essere una soluzione per i viola solo se partirà Biraghi, ipotesi però al momento non prevista.