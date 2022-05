Fiorentina, Maleh: "Abbiamo preso gol nel momento in cui il Milan si era spento"

MilanNews.it

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, dopo la sconfitta in casa del Milan, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del match. Maleh ha detto: “C'è tanto rammarico in tutta la squadra, eravamo in partita contro una grande e non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Abbiamo fatto quanto ci chiede il mister, ritrovando energie mancate nell'ultimo periodo. Naturale che, affrontando una squadra in corsa per grandi traguardi, appena sbagli vieni punito. Ci portiamo dietro tutti gli errori, dovremo imparare e cercare di fare meglio nella prossima partita. Tutta la squadra ha fatto una grande partita, peccato perché potevamo portare a casa almeno un punto. Abbiamo preso gol nel momento in cui si erano un po' spenti. Però fa parte del calcio, in Serie A fai un errore e ti puniscono”.