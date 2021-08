Fiorentina, manca solo la firma per il rinnovo di Vlahovic con il club di Commisso

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina vede vicino il traguardo del rinnovo di Dusan Vlahovic. Dal club viola fanno sapere che ormai manca solo la firma del giocatore, e poi il serbo diventerà ufficialmente il punto di riferimento offensivo del club gestito da Rocco Commisso e Joe Barone. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, si è incontrato con Darko Ristic, procuratore del classe 2000. L’incontro fra le parti è andato bene e dunque Vlahovic resterà a Firenze. Inoltre, sempre secondo il quotidiano romano, non ci sono offerte da parte del Tottenham per il giocatore.