Fiorentina-Milan sarà il 134º gettone in Serie A per Gianpaolo Calvarese, alla sua 11ª presenza nel campionato in corso, sia Fiorentina che Milan contano 12 precedenti in Serie A con Calvarese direttore di gara: tre sconfitte per entrambe.Tuttavia i rossoneri hanno un bilancio migliore grazie ai sette successi, contro i quattro della Viola.