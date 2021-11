Fiorentina-Milan, la moviola del CorSport: "Guida in controllo. Non c'è rigore su Saponara"

"Solida partita per l’internazionale Guida, diversi episodi, tutti letti nella giusta maniera, con il VAR (Massa) solo in copertura-ombra". Questo il giudizio che il Corriere dello Sport dà all'operato dell'arbitro di Fiorentina-Milan 4-3. "L’interpretazione degli episodi in area di rigore è coerente con il metro di giudizio".

No rigore. "Odriozola passa dietro Leão, che va giù, un attimo prima Giroud aveva tamponato Venuti, Guida fa proseguire, ritenendo non punibili entrambi gli episodi. Dall’altra parte, anche Saponara cade in area, sul corpo a corpo con Messias, è lui che va con il piede destro ad agganciare la gamba sinistra dell’avversario".