Fiorentina-Milan: statistiche di fine gara: 17 tiri a 9 per i rossoneri

Alla fine del match tra Fiorentina e Milan i rossoneri possono recriminare di non aver concretizzato diverse occasioni da rete. Sono infatti 17 i tiri in totale per gli uomini di Stefano Pioli contro i 9 della viola, mentre nello specchio della porta la Fiorentina ha tirato 5 volte contro le 7 volte dei rossoneri. Possesso palla 56% per il Milan e 44% per la formazione di Italiano.