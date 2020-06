Il sogno della Fiorentina per il centrocampo della prossima stagione è Sandro Tonali, mentre l'alternativa al regista del Brescia, secondo La Nazione, è il rossonero Lucas Paquetà. La pista che porta al brasiliano non è però semplice, soprattutto a causa dell'elevata richiesta del Milan che chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire.