Fiorentina, positivo un componente dello staff tecnico

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - Un membro dello staff della Fiorentina è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica la stessa società viola spiegando che il caso è stato scoperto "nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19": "Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari". (ANSA).