Fiorentina su Vranckx, serve l'intesa con il Wolfsburg

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - La Fiorentina è vicina ad Aster Vranckx, il centrocampista belga classe 2002 attualmente impegnato con la propria nazionale agli Europei in Germania. Il club viola aveva seguito il giocatore già un anno fa, adesso la trattativa si sta facendo sempre più concreta (offerto un contratto di 5 anni), il prossimo passo è raggiungere un'intesa economica con il Wolfsburg che detiene il cartellino di Vrankx valutato 10 milioni di euro, mentre la Fiorentina punterebbe a chiudere a 8 considerando il contratto in scadenza nel 2025. Il belga, che ha già militato in Italia con la maglia del Milan, potrebbe essere il primo rinforzo per la squadra del neo allenatore viola Raffaele Palladino che ha un assoluto bisogno di rinfoltire un reparto, il centrocampo, rimasto orfano di Arthur e Maxime Lopez (fine prestito) e di Duncan cui non verrà rinnovato il contratto. Resta sospesa poi la situazione di Jack Bonaventura in attesa di un incontro fra la stessa Fiorentina e l'entourage del giocatore.

Fra i profili seguiti, inoltre, anche Marco Brescianini del Frosinone e Tommaso Pobega del Milan. L'altra priorità per il club viola riguarda l'attacco e in particolare il ruolo del centravanti considerando che Belotti, dopo l'esperienza in prestito, è rientrato alla Roma e Nzola potrebbe finire sul mercato: diversi i nomi che circolano da tempo, da Mateo Retegui la cui valutazione data dal Genoa, 30 milioni, è ritenuta eccessiva dalla Fiorentina, a Andrea Pinamonti del Sassuolo e Lorenzo Lucca appena riscattato dall'Udinese per 8 milioni (il club friulano per cederlo ne chiederebbe almeno il doppio). Seguito anche il 25enne Vangelis Pavlidis dell'Az Alkmaar, valutato intorno ai 20 milioni, sul quale però è forte l'interesse del Benfica. (ANSA).