Fiorentina, Torino e Cagliari su Pezzella: il giocatore era stato accostato anche al Milan

Mercato in fermento per il Torino. I granata sono alla ricerca di elementi per rinforzare la difesa di mister Ivan Juric. Fra i profili sondati, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe anche German Pezzella. Il centrale argentino andrà in scadenza a giugno 2022 ed è un giocatore di esperienza che può far comodo al tecnico croato. Sull'ex Betis, che presto avrà un confronto con Vincenzo Italiano, ci sarebbe però anche il Cagliari. Defilato invece il Milan che, in passato, aveva seguito con interesse il giocatore.