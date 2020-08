Fiorentina, un big oltre a Ricci per il centrocampo: piace anche Torreira

Progetto ambizioso per la Fiorentina di Rocco Commisso. Saranno diversi gli innesti nella formazione di Beppe Iachini in vista della prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna de La Nazione, oltre a Samuele Ricci, potrebbe esserci anche un altro innesto per il centrocampo con un big. I papabili potrebbero essere Lucas Torreira, con il numero uno viola che starebbe cercando di lavorare per abbassare le pretese dell'Arsenal, o Radja Nainggolan.