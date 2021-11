È un poker a suo modo storico per la Fiorentina, quello maturato ieri sera al Franchi. La viola, infatti, non segnava quattro gol al Milan dal gennaio 2001. In panchina c'era Fatih Terim e la squadra toscana si impose con un secco 4-0. L'ultimo successo casalingo contro i rossoneri, invece, risaliva alla stagione 2015-2016 con Paulo Sousa in panchina.