Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, ha chiesto la cessione, ma ora Milan, Napoli e Roma non riescono a trovare un accordo con i vola che continuano a chiedere 25 milioni di euro. Il giocatore resta in attesa, ma, come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, ha deciso di non presentarsi in ritiro.