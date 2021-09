Firicano: "C'è distanza tra le big italiane e quelle della Champions League"

Aldo Firicano, ex calciatore e allenatore, si è così espresso a TMW sulle italiane in Champions: "Tutte hanno giocato alla pari anche se i risultati di Milan e Inter lasciano scontenti. Certo, c'è distanza dalle big in Champions. Alcune squadre hanno qualcosa in più a livello economici e hanni giocatori migliori e poi, altro fattore importante, il nostro campionato è un po' meno allenante. Le partite hanno meno ritmo e l'allenamento per un calciatoe è sempre la partita. Una partita inglese è sempre più allenante di una gara italiana".