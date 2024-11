Fischi a San Siro, Fonseca: "Capisco i nostri tifosi, non è stato bello vedere questo spettacolo"

vedi letture

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente. Ai microfoni di DAZN, al termine della gara, ha parlato l'allenatore rossonero Paulo Fonseca.

Questo un estratto delle parole del tecnico rossonero:

Sui fischi dei tifosi: "E' normale, quando non si vince dopo una partita come questa. Magari anche io se fossi stato tifoso avrei fatto lo stesso: non è buono venire allo stadio e vedere uno spettacolo come questo. Capisco perfettamente i tifosi".