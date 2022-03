Flamini: "Giroud è un vincente, Theo al top, Maignan un leader"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Mathieu Flamini, tra le altre cose, ha parlato dei giocatori francesi del Milan: "Sono fiero di vedere tanti connazionali. Olivier è un amico dai tempi dell’Arsenal. Non mi ha sorpreso: è una persona generosa, un giocatore irreprensibile, un attaccante vincente e un gran lavoratore. Se non fa gol, sfianca le difese. Maignan ha molta fiducia in sé, indispensabile per imporsi da leader e gestire la pressione. Mai avuto dubbi su Theo, ma al Milan ha dimostrato di poter giocare al top con continuità. Mi fa piacere che un gran club come il Milan punti sui giovani come Kalulu, facendoli crescere e giocare, senza per forza cercare campioni già affermati. Da tifoso mi dà fiducia per il futuro".