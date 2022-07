Florenzi a Mediaset: "Sono grato al Milan per quello che ha fatto per me. Scudetto grande emozione per tutti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Florenzi è stato intervistato da SportMediaset nel ritiro del Milan in Austria e ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sullo scudetto: "E' stata un'emozione grande per tutti, i tifosi aspettavano da tempo questo momento. E' stato importante per tanti di noi, ma ora dobbiamo voltare pagina per provare a scrivere altre pagine importanti per il Milan".

Sull'essere a tutti gli effetti un giocatore del Milan: "Sono grato al Milan per quello che ha fatto per me. Questo club avrà da me sempre il massimo rispetto in campo e fuori".

Su Adli: "Adli è un giovane di prospettiva, ci potrà dare una grande mano. Dovrà mettersi bene in testa quello che vuole il mister e dare sempre il massimo".