Florenzi a Milan Tv: "Quando si cade è il momento di reagire. Mi aspetto una Juve agguerrita"

Tutto pronto per Juventus-Milan, gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, partita importante per i rossoneri che possono mettere virtualmente la parola fine sulla corsa al secondo posto. Ancora più importante sarà per il Diavolo riuscire a reagire dopo un mese di aprile terrificante, con umiliazioni subite da Roma in Europa League e Inter in campionato. Nel pre partita dell'Allianz Stadium, ai microfoni del canale tematico Milan Tv, ha parlato il difensore Alessandro Florenzi. Le sue parole.

Sul periodo non semplice e sulla volontà di reagire: “Una settimana non facile, anzi due. Però quando si cade è il momento in cui si deve dare una reazione forte. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo immagazzinato in questi giorni e cercare di reagire al trend del momento”

Sulla partita, decisiva per il secondo posto: “Mi aspetto una Juve agguerrita, non sarà una gara semplice. Loro sono ben organizzati e vogliono il nostro stesso risultato”