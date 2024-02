Florenzi a Sky: "Leao oggi ha dato tutto per la squadra. Dobbiamo migliorare l'uno contro uno in fase difensiva"

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita di Milan-Atalanta. Queste le sue dichiariazioni.

Avete giocato bene, i numeri sono a favore del Milan. Cosa è mancato per vincerla? "E' mancato che è finita 1 a 1 invece di 2 a 1. Ci è mancato il guizzo finale, però abbiamo fatto veramente una grande partita. Usciamo senza rimpianti stasera. E' ovvio che voelvamo i tre punti, ma mi sono fermato un po' con i ragazzi ed ho detto loro che dobbiamo essere soddisfatti per la partita di stasera, perché se giochiamo così tutte le partite allora difficilmente avranno la meglio su di noi gli avversari".

Non è una provocazione ma una domanda concreta: qual è il vero MIlan? Siete quelli di stasera, quelli che avete perso a Rennes. Qual è il vero Milan anche in vista della seconda parte di stagione, perché volete vincere l'Europa League da quelo che abbiamo capito: "Mah, è ovvio che il vero Milan sia quello di questa sera, come è ovvio che ci sono anche gli avversari. Ho visto oggi un pezzetto del Rennes, che ha fatto un grande risutlato a Parisi, gli hanno ripresi all'ultimo su rigore. Questo significa che chi abbiamo affrontato non erano sicuramente brocchi, pero' quando sono venuti qui gli abbiamo fatto 3 a 0. Bisogna anche avere un po' d'equilibrio".

Leao tu lo carichi sempre: in che condizione è adesso? "Mah è stanco, perché ha dato tanto alla squadra, così come siamo stanchi un po' tutti. Adesso abbiamo 5 giorni prima della prossima partita che sappiamo non sarà facile, perché dobbiamo andare all'Olimpico contro la Lazio, però adesso abbiamo dato una buona identià questa sera e dobbiamo continuare su questa strada.

Come potete miglliorare quando gli altri verranno nella vostra metà campo e quei giocatori offensivi, come Bennacer, Loftus-Cheek, lo stesso Leao, devono fare un lavoro un po' più di sacrifcio. Lavorate anche su questo? Perché oggi sotto questo senso siete stati bravissimi andando in avanti: "Loro all'inizio veniveano con Ederson su di me poi hanno spostato Ruggeri, ed abbiamo tenuto Bennacer alto per creare spazio per Olivier (Giroud ndr) visto che loro arrivavano forte uomo contro uomo. Secondo me dobbiamo migliorare è l'uno contro uno in fase difensiva. Quel sacrifico di cui tu parli e che anche stasera c'è stato. Anche perché far fare una partita del genere all'Atalanta non è semplice".