Florenzi: "Da imprenditore credo che il Metaverso abbia reinventato l’architettura delle aziende concedendo nuovi flussi di business"

Alessandro Florenzi, entrato nella squadra di ItaliaNFT, ha dichiarato: "Un tempo i calciatori erano solo calciatori. Poi sono arrivati i social ed è stata la svolta per avvicinarsi ai fan e costruire veri e propri brand personali. Con il Web 3.0 si compie un ulteriore passo in avanti: nell’immediato futuro saranno i fan a recarsi nei nuovi spazi digitali come i Metaversi per avere interazioni continue con i loro idoli e utilizzando gli NFT come mezzo per beneficiare di esperienze uniche. Con la crescita del Web 3.0 mi sono molto appassionato agli NFT. Quando Marco e Achille mi hanno raccontato il loro progetto ho subito intuito, oltre al loro valore e la loro serietà, la possibilità di realizzare un progetto di livello e portare gli utenti, più in là del calcio, in un mondo digitale a tre dimensioni dove immergersi e avere esperienze uniche. Da imprenditore credo che il Metaverso abbia reinventato l’architettura delle aziende concedendo nuovi flussi di business".