MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi, intervistato da SportMediaset, ha commentato così la vittoria dello scudetto: "E' stata un'emozione grande per tutti, i tifosi aspettavano da tempo questo momento. E' stato importante per tanti di noi, ma ora dobbiamo voltare pagina per provare a scrivere altre pagine importanti per il Milan".