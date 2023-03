Florenzi su Leao: "E' molto importante per il nostro gioco. Spero possa fare la differenza domenica"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da SportMediaset, Alessandro Florenzi ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "Rafa è sempre molto tranquillo. Spero per lui e per noi che possa fare la differenza domenica. Anche lui sa quanto sia importante per il nostro gioco, non dico che siamo aggrappati a lui perché nessun singolo è una squadra quindi insieme a lui dobbiamo cercare di ritrovarci anche noi per fare una bella partita".