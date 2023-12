Florenzi sul cerchio con i compagni a fine gara: "E' per noi, per dire che..."

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Sassuolo 1-0. Queste le sue dichiarazioni al termine della gara di San Siro quando la squadra per festeggiare la vittoria si è radunata in cerchio.

Cosa c’è in quell’urlo finale in cerchio a fine partita? “C’è una grande vittoria davanti ai nostri tifosi. C’è un urlo di sofferenza (ride, ndr). A parte gli scherzi, c’è un urlo perché tutti volevamo questa vittoria e sapevamo quanto fosse fondamentale per noi, per il Milan e per questi tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto. Quel cerchio è per noi, per dire che ogni volta che usciamo dal campo con la lingua di fuori non possiamo guardarci dietro con amarezza, qualsiasi sia il risultato. Oggi siamo usciti veramente tutti con la lingua di fuori, contenti, soddisfatti e consapevoli di aver dato tutto. Questo è un grande punto di forza”.

Il Milan ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. Un gol di Pulisic basta ai rossoneri di Pioli per portare a casa tre importanti punti, che garantiscono al Milan di chiudere il 2023 al terzo posto in solitaria. Oltre ai rossoneri, alle 18 in campo anche Verona-Salernitana: è la squadra di Pippo Inzaghi a trionfare, salendo a 12 punti senza però schiodarsi dall'ultimo posto in classifica. In attesa di Juventus-Roma che chiuderà la giornata, ecco la classifica aggiornata di Serie A:



Inter 45

Juventus 40*

Milan 36

Fiorentina 33

Bologna 31

Atalanta 29

Roma 28*

Napoli 28

Lazio 27

Torino 24

Monza 22

Lecce 20

Genoa 20

Frosinone 19

Udinese 17

Sassuolo 16

Hellas Verona 14

Cagliari 14

Empoli 13

Salernitana 12

*Una partita in meno