Florenzi sulla via del ritorno: anche per lui l'obiettivo è il Tottenham

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina Tuttosport, anche Alessandro Florenzi sarebbe sulla via del ritorno a disposizione. Il laterale romano è assente da inizio settembre, la gara di andata con il Sassuolo, e oggi sembra sempre più vicino al ritorno in campo. Per lui, come per Ibra, un indizio potrebbe arrivare dalla lista Champions che verrà consegnata oggi. L'obiettivo di Florenzi è infatti quello di tornare disponibile proprio per il 14 febbraio, giorno della gara di andata contro il Tottenham. La sua esperienza e la sua duttilità faranno molto comodo ai rossoneri.