Florenzi torna a regalare un assist: non accadeva dal 2019 in Serie A

Un brutto Milan perde 3-2 in casa dell'Atalanta, allontanandosi ancor di più da Juventus e Inter. I ragazzi di Pioli, nonostante una buona reazione cadono nel finale grazie al super gol di Muriel, bravo nel battere Maignan con un colpo di tacco. Il Milan gioca un buon primo tempo senza perl creare molti pericoli alla Dea, riuscendo per due volte a pareggiare la partita con Giroud e Jovic. Il gol del francese è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Florenzi.

Come riportano i Dati Opta, Alessandro Florenzi è tornato a fornire un assist in Serie A per la prima volta dal dicembre 2019, con la Roma, contro la SPAL.