Fofana e la doppia diffida in Serie A ed in Champions League

Da diverse partite Youssouf Fofana, titolarissimo sia con Fonseca e sia con Conceiçao, sta giocando con una doppia diffida sulla testa. Il francese infatti al prossimo cartellino giallo, sia in Serie A e sia in Champions League, dovrà scontare una giornata di squalifica. In Europa le ammonizioni si resettano dopo i quarti di finale mentre in campionato rimangono per tutta la durata del torneo.

Mercoledì sera Conceiçao, in conferenza stampa, ha parlato così dell'ex Monaco: "I suoi dati fisici sono buoni. Lui mi diceva che a Monaco non giocava la Champions, qui sente l'inno e ha una motivazione incredibile. Se lui sta bene di testa, può fare tutte le partite. Non è un problema. Speriamo che non abbia problemi come li ha avuti Royal. Fofana è forte".