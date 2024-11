Fofana il migliore fra i suoi: "Centro di gravità permanente". Voti tra il 6 ed il 6,5

Il Milan pareggia contro la Juventus e si allontana sempre di più non solo dalla vetta della classifica, ma anche dal quarto posto, che oggi potrebbe arrivare a distare addirittura 9 punti. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Youssouf Fofana:

La Gazzetta dello Sport 6.5: "IL MIGLIORE. Molti palloni reciperati e tanta pinta. Si smazza il lavoro più pesante, in aattesa che i compagni più talentuosi facciano in resto. Attende invano".

Il Corriere dello Sport 6: "Volume di gioco notevole, non aspettatevi invenzioni".

Tuttosport 6.5: "Emerge per personalità e senso del gioco in una serata da dimenticare per chi vuole bene al calcio. Puntuale nel contrasto, attento nella posizione, essenziale nella distribuzione dei palloni. Con la capacità di farsi sempre trovare presente e pronto nelle zone del campo in cui si stavano sviluppando situazioni potenzialmente pericolose".

Il Corriere della Sera 6: "Centro di gravità permanente, per quanto non sempre lucido. Riequilibra il centrocampo quando i suoi sodali, in realtà piuttosto di rado, si sbilanciano in avanti alla ricerca del gol. Mezzo voto in meno per l’ammonizione per proteste: non sei un ragazzino, se hai capito che questo arbitro ti ammonisce appena apri la bocca, perché insisti?".

La Repubblica 6.5: "In una partita tecnicamente desolante, i suoi muscoli fanno un figurone".

LA PAGELLA DI YOUSSOUF FOANA A CURA DI MILANNEWS.IT

FOFANA 6.5: sporca una quantità infinita di palloni, ne recupera una caterva e si trova a dover arrivare alla conclusione da fuori area. Quando chiama il pressing, perché capisce che la Juve non ne ha, si trova a predicare nel deserto.