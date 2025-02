Fofana: "Mercato? Siamo al Milan e il Milan merita giocatori di questa qualità"

vedi letture

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma, ha parlato il centrocampista rossonero Youssouf Fofana. "Abbiamo controllato la partita, ma non nella realtà perché la finale contro l'Inter è stata la più bella. Come qualità di calcio possiamo dire che è stata una delle più belle vittorie, una delle non la migliore credo"

Cosa ti ha sorpreso dei nuovi arrivi?

"Siamo sorpresi perché sono arrivati tanti giocatori in 24 ore ma non sono sorpreso dalla loro qualità: siamo al Milan e il Milan merita giocatori di questa qualità. Sono contento per loro che hanno giocato bene"