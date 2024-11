Fofana, occhio al cartellino! Con un giallo salta l'Atalanta

La partita contro l'Empoli è una di quelle gare che il Milan non può sbagliare, anche se c'è da ammettere che i rossoneri - per la situazione in cui si trovano in questo momento in classifica - non si possono permettere di perdere ulteriori punti, soprattutto in gare che sulla carta li vedono partire favoriti. In una gara così importante dovrà mostrare particolare attenzione il centrocampista francese rossonero Youssouf Fofana. Nello specifico dovrà evitare il cartellino giallo.

Dopo quattro sanzioni ricevute nella prima parte di campionato, oggi Fofana è l'unico diffidato del Milan. Un'eventuale squalifica sarebbe pesante perché impedirebbe al francese di giocare contro l'Atalanta, impegno successivo in campionato. Poi ci sarebbe anche una questione tecnica e di impiego del calciatore: Fofana si è dimostrato una pedina insostituibile nello scacchiere di Fonseca che, se dovesse fare a meno di lui, dovrebbe provare a sostituirlo senza avere un giocatore con caratteristiche simili.