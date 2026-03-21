Fofana scherza: "L'esultanza un misto tra Rafa e Pulisic. Ma non è una dedica, magari se esulto come loro faccio più gol"
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Fofana, MVP di Milan-Torino, ha parlato a DAZN al termine del match vinto 3-2:
Cos’è successo all’intervallo?
“Dopo il primo tempo abbiamo capito che eravamo stati aggressivi in attacco. Siamo tornati in campo con più voglia offensivamente e abbiamo segnato subito due gol”.
Esultanza per Leao dopo il gol?
“Era un misto tra Rafa e Pulisic (ride, ndr). Ho dedicato il gol a loro. Non proprio una dedica, ma penso che se faccio la loro esultanza magari faccio più gol (ride, ndr). Vediamo nelle prossime partite”.
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