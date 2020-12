Foggia (ds Benevento): "Il Milan si è affidato ad un allenatore preparato. Ibra è top"

Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, sulla stagione del Milan: "Sono contento. Come blasone e storia non può non lottare per quei traguardi. Lo sta facendo con grande intelligenza e si è affidato ad un allenatore molto preparato. Rimarrà lì, fino alla fine. Ci sono squadre più forti come ad esempio Inter, Juve e Napoli. Ma il Milan se la giocherà. E poi quel ragazzino di trentanove anni, Ibra, rappresenta il top”.