Fondazione Milan, messe all'asta le maglie di Milan-Frosinone

Il Milan ha messo all'asta le maglie indossate in occasione di Milan-Frosinone, dove ha esordito la prima maglia della prossima stagione. Il ricavato verrà utilizzato per scopi benefici da Fondazione Milan.

Like our new Home jersey? Jump at the chance to own an official, worn and signed shirt from its debut game: #MilanFrosinone! Support #FondazioneMilan's activities and make your offer https://t.co/ooF1lvO3NN pic.twitter.com/owvOZdtELk