Fondazione Milan partecipa alla Relay Marathon di domenica

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Fondazione Milan torna protagonista alla Milano Marathon 2022. Dopo due anni di stop forzato per via dell’emergenza sanitaria, domenica 3 aprile la Onlus rossonera, alla quarta partecipazione a questo evento, sarà sostenuta da oltre 20 squadre e circa 100 runner che prenderanno parte alla Relay Marathon, staffetta non competitiva e cuore pulsante del Milano Marathon Charity Program, che consente a tutti i runner di contribuire alla raccolta fondi da destinare ai progetti solidali delle associazioni partecipanti.

Fondazione Milan indirizzerà i fondi raccolti attraverso la donazione dei suoi runner a sostegno del suo progetto Assist e in particolare all'Hub Alimentare del Gallaratese a Milano, per continuare a supportare le famiglie e i bambini più a rischio in questo momento di crisi economica causato dalla pandemia di Covid-19. L’Hub, rigenerato e donato alla città da Fondazione Milan nel luglio 2021 e attivo in via Appennini, è inoltre uno dei centri di raccolta individuati dal Comune di Milano per la consegna da parte di privati e aziende di beni alimentari non deperibili e beni di prima necessità destinati ai rifugiati ucraini e alle realtà a loro supporto.

Tutti i runner che sosterranno Fondazione Milan in questa 20° edizione della Milano Marathon riceveranno in omaggio un esclusivo pacco gara contenente tanti speciali gadget, tra cui la maglia tecnica con cui partecipare alla corsa solidale. La composizione dei kit è stata resa possibile grazie alle donazioni dei partner rossoneri Puma, Gatorade, Fuckmatié WRT, Clivet, Hellmann Logistics e Radio Rossonera.

Con la partecipazione alla Milano Marathon, Fondazione Milan coinvolge attivamente i propri stakeholder a donare per una giusta causa attraverso la pratica dell’attività sportiva, confermandosi ancora una volta in prima linea nel sostegno alle persone che vivono situazioni di disagio per provocare un cambiamento positivo nella nostra società.