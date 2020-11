Fondazione Milan, si rinnova il Cda: entra anche Franco Baresi

Nella giornata di venerdì 30 ottobre, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milan che, come da protocollo attuale, si è svolto in modalità telematica a distanza.

Il CdA è stata l’occasione per rinnovare l’impegno ideale di Fondazione Milan verso i giovani più fragili ed in difficoltà: quest’anno, i risultati raggiunti, grazie a donatori e sostenitori, hanno permesso di incontrare ed aiutare 2.914 ragazzi, affinché, attraverso lo sport, potessero far crescere sogni e speranze.

Sono sempre attivi i 3 programmi attraverso cui Fondazione Milan persegue la sua mission:

- Sport for All, per i ragazzi con disabilità affinché possano esprimere le loro qualità attraverso lo sport

- Sport for Change, per sostenere sogni e speranze dei giovani in contesti di emarginazione

- In the Community, per incontrare i giovani e diffondere i valori dello sport

Quest’anno, sono entrati a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, Franco Baresi, neovicepresidente del club rossonero e da sempre brand ambassador di Fondazione Milan e Pier Donato Vercellone, Communications Director di AC Milan.

Siamo certi che questi nuovi ‘innesti’ porteranno passione, esperienza e competenza per poter estendere i progetti a molti più giovani, ad oggi esclusi dalla pratica sportiva e a rischio emarginazione.