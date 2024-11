Fonseca a Bratislava con un ampio turnover: due cambi obbligati

vedi letture

Domani pomeriggio Paulo Fonseca, in occasione della sfida contro lo Slovan Bratislava in Champions League, schiererà una formazione che sarà caratterizzata da un turnover sostenuto. Infatti, al netto del rientro di Pulisic che non aveva cominciato dall'inizio contro la Juventus per un problema fisico ma che è un titolarissimo, saranno cinque i giocatori ad avere maggiore spazio domani: rientra Calabria in difesa per Emerson che non sta al meglio, ci sarà Tomori con ogni probabilità al posto di Thiaw, giocherà Chukwueze, partirà Abraham dall'inizio per lo squalificato Morata e soprattutto scenderà in campo Okafor per Leao.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 11 Pulisic 17 Okafor

90 Abraham

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 22 Emerson Royal, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 31 Pavlovic, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca.

Squalificati: Morata

Diffidati: Fofana

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic

Ballottaggi: Tomori/Gabbia/Pavlovic; Okafor/Leao