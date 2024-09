Fonseca a DAZN: "Anche con Morata la nostra struttura offensiva non cambia. Leao? Meglio che giochi aperto"

Paulo Fonseca è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le sue dichiarazioni qualche minuto prima del fischio d’inizio.

Come cambia il vostro modo di giocare con Morata?

“Quello che volevo dire è che la nostra struttura offensiva non è cambiato. A volte le posizioni dei giocatori possono fare confusione. Morata è diverso da Tijji in questo ruolo. Sembra che abbiamo due attaccanti, ma cerchiamo di giocare con la stessa struttura, anche se non sembra. Non voglio fare confusione. Poi ho guardato la partita, accetto che le persone pensino che ci sia qualcosa di diverso”.

Che partita ti aspetti stasera?

“Ho detto ieri che mi aspetto una partita totalmente diversa. Con l’inter abbiamo avuto recuperi e transizioni, oggi mi aspetto una partita giocata nella metà campo avversaria. Dobbiamo essere pazienti e attendere spazi e momenti giusti. Col blocco basso degli avversari è piùdifficile fare quello che vogliamo”

Leao lo vedremo più dentro il campo oppure meglio largo?

“Per caratteristiche è meglio che giochi aperto, per l’uno contro uno. Ha avuto tre occasioni da gol contro l’Inter, ma penso che possiamo cercarlo di più quando è aperto. È una cosa che dobbiamo imparare, per metterlo in situazioni di uno contro uno

Oggi è capitano:

"È uno dei capitani della squadra, voglio “leadership a rotazione”. Voglio che tutti i capitani prendano responsabilità, voglio diversi capitani nella squadra”.