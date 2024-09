Fonseca a DAZN: "Vittoria meritata e senza modificare la struttura. Questo derby ci darà fiducia"

vedi letture

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN commenta il successo del Milan nel derby della Madonnina.

La vittoria del coraggio

"È stata una partita importante. Primo perché è il derby che il Milan non vinceva da tanto. Era importante per il momento che passavamo, ma penso che i giocatori abbiano giocato con tanto coraggio e penso che abbiamo meritato di vincere. Non ricordo negli ultimi tempi una squadra che ha creato tanti problemi all'Inter come abbiamo fatto noi".

Vittoria di squadra e dell'atteggiamento. Da dove è nata l'idea di giocare in questo modo?

"Noi non abbiamo cambiato, abbiamo giocato con la stessa struttura. Quel che abbiamo fatto è creare una cosa diversa, cioè di andare con Fofana tra i difensori centrali, se abbiamo qualche difficoltà. È stato per il resto lo stesso, la stessa struttura. Sono cambiati i giocatori, per il resto Morata ha fatto lo stesso ruolo che Tijji aveva contro il Liverpool ma il modulo non è cambiato".

Sulla posizione in campo di Morata

"Morata ha fatto lo stesso ruolo che Tijji aveva fatto nelle altre partite. Sono giocatori diversi perché Morata arriva più facilmente avanti, ma il ruolo e la struttura sono gli stessi. Importante la vicinanza con Abraham che ha fatto un gran lavoro, ma la struttura era la stessa".

È contento che per almeno una settimana non sarà messo in discussione?

"Per me è lo stesso. Non sento, non guardo, non vedo niente. Sarà una settimana con un po' più di fiducia ma per me quel che è importante è continuare a vedere i giocatori credere nelle nostre idee e lavorare come hanno fatto finora. Oggi è stata una vittoria dei giocatori".

Ci porterà i pastel de nata?

"Quando avrò l'opportunità avrete i pastel de nata. Per tutti, anche per Boban".