Fonseca a Milan TV: "La crescita è grande: offensivamente stiamo dominando. Siamo sulla strada giusta"

vedi letture

Il Milan si porta a casa i tre punti da Monza e questa era la cosa più importante. Decide il gol di Tijjani Reijnders in chiusura di primo tempo ma non si può dire che la prestazione rossonera sia stata scintillante, anzi nella prima frazione la difesa di Fonseca ha sbandato pericolosamente più volte tenuta in piedi da Mike Maignan, dalla decisione dell'arbitro di annullare un gol e dall'imprecisione di Maldini. Ma poco conta i rossoneri avevano bisogno dei tre punti e questi sono arrivati. Nel post partita, ai microfoni di Milan TV ha parlato Paulo Fonseca, tecnico rossonero. Le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria importante: "Era molto molto importante vincere, sappiamo che è sempre difficile giocare qui, il Monza è una buona squadra. Penso che abbiamo vinto molto molto bene, abbiamo meritato di fare più gol guardando le occasioni create"

Sulla vittoria in trasferta con un certo tipo di gioco: "Si io penso che abbiamo avuto buoni grandi momenti offensivi che hanno permesso di avere diverse opportunità per fare più gol: per me questo è stato importante, la crescita di relazione fra i giocatori, di prima, con tanta qualità".

A che punto è il Milan? "Io penso che offensivamente la crescita è grande. Abbiamo tanti momenti offensivi che mi sono piaciuti, stiamo dominando e stiamo quasi sempre costruendo da dietro. La squadra non perde la palla facilmente e questo è un grande progresso. E anche difensivamente stiamo lavorando come squadra tutti insieme anche se abbiamo tanto da migliorare. Ma siamo sulla strada giusta"

Sul lavoro di Morata e sulla sua posizione: "Morata è fantastico. Non mi piace parlare dei singoli ma quello che ha fatto Morata oggi è stato magnifico. Non fa gol? Ha avuto delle opportunità. Per me è stato il migliore in campo. Sono molto soddisfatto: oggi non ha fatto gol ma ne farà tanti perchè continuerà ad avere opportunità. Sta giocando per la squadra in modo magnifico".