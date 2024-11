Fonseca a Milan Tv: "Potevamo fare 6 o 7 gol. Contagiato dai ragazzi per come stavano giocando"

Buonissima prestazione del Milan che nell'anticipo delle 18 di sabato batte l'Empoli a San Siro con un netto 3-0 frutto del gol di Morata e una doppietta di uno straordinario Reijnders. In generale è stata una buona prova di tutta la squadra che è apparsa più equilibrata e che ha concesso poco o nulla ai toscani: il clean sheet per Maignan ne è la testimonianza. Ai microfoni di Milan Tv, al termine della partita, è intervenuto mister Paulo Fonseca. Le sue dichiarazioni.

Sul clean sheet e l'aggressività della squadra: "Penso che è qui che la squadra è stata diversa: abbiamo avuto aggressività senza palla, recuperare tante palle nella metà campo offensiva. Questo ha permesso di poter attaccare in condizioni migliori. Sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto: difensivamente una squadra forte ed equilibrata. Abbiamo fatto 3 gol ma potevamo anche farne 6 o 7 se avessimo preso le giuste decisioni"

Su Reijnders: "Tutti noi sappiamo la qualità di Tijji. Sta facendo più gol ed è importante essere più decisivi, lui finalizza bene. Io sono soddisfatto con quello che sta facendo e anche Pulisic. Ma se possiamo parlare di un momento della squadra, devo dire che mi sono piaciuti molto i due momenti di Chukwueze a difendere l'area: in questo fai la differenza in una squadra. Dobbiamo avere questo spirito"

Sulla formazione scelta: "Me l'aspetto per questo tipo di partite, bisogna capire che l'Empoli è la squadra che gioca più lunga in A e che sposta cinque giocatori sulla nostra linea difensiva. Era importante avere Musah e penso che con altre squadre possiamo fare questo ma con altre penso che possiamo usare altri assetti"

Sull'intensità mostrata in campo anche dal tecnico: "Si, magari alcune volte è difficile vedere certe cose: mi sono arrabbiato. Abbiamo bisogno di questa energia: magari è stato il contrario, sono stato contagiato dai ragazzi per come stavano giocando. Devo dire che le persone che stanno più vicino a noi sanno che noi lavoriamo tanto: oggi una parola anche per i nostri tifosi che sono stati fantastici"