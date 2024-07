Fonseca a Milano con il suo staff: ecco chi sono i collaboratori del nuovo mister

Ieri Paulo Fonseca è atterrato in Italia. Lo ha fatto in mattinata con un volo privato che lo ha portato a Malpensa da Lille, casa delle sue ultime due stagioni professionali. Insieme a lui sono giunti dalla Francia anche i membri dello staff che lo accompagneranno in questa nuova esperienza. Una squadra che il tecnico portoghese ha assemblato negli anni e che si differenzia rispetto a quella con cui lavorò per due anni a Roma. A fare parte dello staff ci saranno anche dei membri già presenti nel club rossonero.

Di seguito si riportano i membri dello staff di Paulo Fonseca, citati oggi dalla Gazzetta dello Sport:

- Tiago Leal (allenatore in seconda)

- Paulo Ferreira (collaboratore tecnico)

- Paulo Mourao (preparatore atletico)

- Antonio Ferreira (preparatore portieri)

- Nelson Duarte (match analyst)

A questi si uniranno dei membri già presenti nel Milan:

- Giorgio Tenca (match analyst)

- Igor Quaia (match analyst)

- Filippo Nardi (preparatore atletico)

- Tony Roberts (preparatore portieri).