Fonseca a Sky: "Consapevoli di dover vincere domani. Se pareggiamo noi con la Juve sembra una sconfitta, se lo fanno altri..."

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport 24 prima della conferenza stampa pre Slovan Bratislava: "Sarà una partita importante per noi. Abbiamo la possibilità di vincere queste quattro partite, ma prima dobbiamo pensare alla partita di domani. Conosco bene l’atmosfera di questo stadio perché ci ho giocato con il Lille lo scorso anno".

Su Milan-Juve: “Hanno consapevolezza di quella che è stata la partita. Una cosa è l’opinione che stanno fuori dal nostro ambiente e una è quella che abbiamo noi. I ragazzi sono stati positivi verso la partita che abbiamo fatto, perché penso che abbiamo fatto anche qualcosa di buono”.

Sulla partita di domani: “Arriviamo qui per vincere. Abbiamo Pulisic che sta bene, Abraham gioca al posto di Morata. Saremo una squadra offensiva e vogliamo vincere”.

Su un possibile turnover: “C’è la possibilità di fare del turnover, abbiamo giocato due giorni fa, ma sempre con l’intenzione di vincere. Credo che con la squadra che ho in mente, possiamo vincere domani”.

Sull’atteggiamento contro la Juventus: “E’ stata la caratteristica della partita. Vedo partite del genere ogni settimana in Italia. Abbiamo fatto delle buone cose in fase difensiva. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo preso tre gol a Cagliari e abbiamo fatto una buona partita difensiva contro la Juve. Se pareggiamo noi con la Juve, sembra una sconfitta, se lo fanno altri è una vittoria. Abbiamo consapevolezza di quello che è importante per noi”.

Sullo scudetto: “Io so che è difficile, per gli altri, credere ad un Milan da scudetto, ma io continuo a crederci. Ma adesso dobbiamo pensare a domani, poi penseremo all’Empoli. Io vedo come lavoriamo, che atmosfera c’è dentro la squadra. Non è importante quello che io credo, la cosa importante è vincere la prossima partita”.