Fonseca a Sky: "Domani gioca Morata. Ibra? E' un'ispirazione, troppo importante averlo al nostro fianco"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, Paulo Fonseca ha rilasciato queste parole a Sky: "E' un privilegio tornare in Champions allenando il Milan. Dobbiamo fare di tutto per iniziare bene la Champions. Non sarà facile, il Liverpool è una delle migliori squadra in Europa. Tutti conosciamo la nostra qualità, ora dobbiamo capire che insieme siamo tutti più forte. Vincere domani porterebbe grande consapevolezza e fiducia. E' una gara importante, non decisiva, è una grande opportunità per noi".

Come sta Fonseca?

"Una delle cose più importanti è essere equilibrati. Vedo la squadra in crescita, abbiamo due partite importanti, sono quelle partite che tutti vogliono giocare. E' un privilegio poter giocare partite così. Dobbiamo giocare senza paura, con coraggio ed equilibrio".

Quanto è importante Ibra?

"E' un'ispirazione per tutti noi. E' troppo importante per noi. Oggi è stato qui con noi, è sempre importante averlo al nostro fianco".

Come sta Morata?

"Domani giocherà lui. Ha recuperato bene, sta bene. Abraham ha fatto la sua prima partita, abbiamo avuto solo due giorni di recupero, quindi domani giocherà Morata".