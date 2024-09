Fonseca: "Abbiamo avuto l'infortunio di Bennacer ma abbiamo anche giovani validi come Zeroli e Vos"

Paulo Fonseca, da Milanello, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera in Champions League contro il Liverpool. Qui le sue dichiarazioni sulla situazione a centrocampo dopo l’infortunio di Bennacer (che oggi si è operato).

Lei gioca con tre centrocampisti, con l'infortunio di Bennacer siete un po' pochi in quel reparto?

"No, penso che abbiamo tanti centrocampisti. Abbiamo avuto l'infortunio di Bennacer ma abbiamo anche tanti giovani come Zeroli, Vos che è arrivato adesso ed è molto valido. Penso che abbiamo buoni giocatori in questa posizione".