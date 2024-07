Fonseca ai tifosi: "Devo convincerli: sono sicuro che saranno con noi in tutti i momenti"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo.

Scetticismo dei tifosi: cosa si sente di dire ai tifosi? "Ho una voglia molto grande di cominciare e di poter convincere i tifosi. Voglio far credere ai tifosi che noi saremo una squadra ambiziosa e che giocherà per vincere. So la responsabilità che ho e sono io che devo convincere i tifosi: sono sicuro che saranno con noi in tutti i momenti. Tutti insieme saremo molto forti".

Commento positivo di un tifoso della Roma. Ora che è a Milano, cosa si sente di dire ai tifosi rossoneri? Cosa può portare al Milan che non ha portato alla Roma? "Sono squadre diverse. Non voglio parlare molto del passato. Quello che voglio dire è che sappiamo che Roma non è piazza facile ma sono stato molto felice lì. Porto nel cuore quel momento ma ora è il passato. Ai tifosi dico che avrò rispetto di loro sempre e che c'è la volontà di costruire una squadra onestamente che li renda orgogliosi".